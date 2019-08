Farming Simulator 19 Platinum Edition: il trailer della gamescom 2019

Farming Simulator 19 Platinum Edition, la nuova edizione del simulatore di vita da fattoria di Giants Software attesa il 22 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ha ricevuto nuovi dettagli e il suo bel trailer in occasione della gamescom 2019.

Farming Simulator 19 Platinum Edition: nuovi mezzi agricoli

Farming Simulator 19 Platinum, disponibile sia come gioco standalone che come espansione di Farming Simulator 19, include un consistente aggiornamento rispetto ai contenuti originali. I nuovi veicoli e attrezzature CLAAS – che includono il LEXION 8900, la JAGUAR 960 TT e lo XERION 5000 – si uniscono a tutti gli altri grandi brand di settore presenti nel titolo: John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, etc. Questo consentirà agli utenti di cimentarsi con nuovi tipi di coltivazioni, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

L’inserimento del nuovo set CLASS porta così il numero totale di attrezzature e veicoli presenti nel titolo oltre i 380, consentendo praticamente infiniti tipi di coltivazione: allevamento e pascolo, silvicoltura, produzione agricola e molto altro ancora. Cavalca nelle due ricche ambientazioni disponibili e fallo con gli amici in multiplayer o continua a espandere il tuo gioco con l’introduzione di nuove mod.

Farming Simulator 19 Platinum Edition presente in fiera

La Gamescom è appena iniziata e saremo felicissimi di ospitare i visitatori e gli appassionati nello stand di Farming Simulator. La Platinum Edition sarà presente in fiera, così come le attrezzature CLAAS. Nel corso della Gamescom, non perdetevi il secondo torneo della Farming Simulator League che avrà luogo sul palco principale. Potrete anche seguirlo su Twitch, YouTube e Mixer.

Farming Simulator 19 Platinum Edition e la relativa espansione usciranno il prossimo 22 ottobre. Farming Simulator 19 Platinum Edition sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC sia in formato fisico che digitale. L’espansione Platinum, per chi ha già il gioco base, sarà disponibile per tutte le piattaforme in formato digitale e, per PC, anche in formato fisico.

