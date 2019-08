HBO ha rinnovato Succession

HBO nei prossimi mesi manderà in onda alcune nuove serie sul proprio canale, tra le quali Watchmen e His Dark Materials (qui trovate un compendio generale dei prodotti inediti). Oltre a queste, il network ha rinnovato uno show che è stato una vera sorpresa: Succession.

HBO conferma la serie

Il sito Screen Rant ha infatti riportato la notizia che è stata confermata una terza stagione della realizzazione, una commedia nera che vede come protagonista una famiglia disfunzionale, che domina in maniera massiccia il mondo dell’intrattenimento. Attualmente sono ancora in fase di rilascio gli episodi della seconda, mentre non si conosce ovviamente la data di uscita della terza. Rimanete sintonizzati su GamesVillage.it per avere ulteriori informazioni in merito.