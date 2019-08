Sony chiarisce in parte la rottura avuta con Marvel riguardo Spider-Man

Sony, nelle ultime ore, è stata la protagonista di una rottura con Marvel che secondo i primi rumors, porterebbe il personaggio di Peter Parker fuori dal MCU in quanto i film di Spider-Man sono realizzati in co-produzione tra le due potenti case cinematografiche. La fine di questa relazione si teorizzava già da un po’, e le voci dell’anno scorso sembrano essersi verificate.

Sony cerca di essere trasparente

Le più recenti dichiarazioni, che cercano di fare chiarezza, le ha fatte la Sony, che come ha riportato ComicBook.com, ha espressamente dichiarato che Kevin Feige, il Presidente dei Marvel Studios, non sarà produttore dei successivi cinecomic sull’Arrampicamuri, ma non ha detto esplicitamente che ciò significherà un esclusione del supereroe dal Marvel Cinematic Universe. Molti pensano che tutto questo chiacchiericcio sia una manovra studiata a tavolino dalla Casa delle Idee per far parlare di sé e a quanto pare ci sta riuscendo, visto che risulta al primo posto tra i top trend di Twitter. Per avere dettagli ancora più precisi bisogna avere pazienza e attendere comunicati o interviste che chiariscano una volta per tutte la questione.