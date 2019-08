Rambo 5: online il nuovo trailer

Rambo 5 è sicuramente un titolo atteso, considerando l’importante eredità che si porta dietro lo storico franchise con Sylvester Stallone (Rocky, Creed – Nato per combattere) protagonista. Ieri vi avevamo mostrato una nuova immagine della realizzazione, avvisandovi che un filmato sulla pellicola era all’orizzonte e così è stato.

Rambo 5: disponibile il video

Qualche ora fa, infatti, sul canale YouTube ufficiale di NOTORIUS Pictures, è stato rilasciato il video in questione, che trovate qui sotto all’articolo. Il trailer, in un intenso minuto, ci mostra il ritorno dell’eroe, rivelando alcune adrenaliniche sequenze d’azione. L’appuntamento al cinema è previsto per il 26 settembre e noi non vediamo l’ora.