No Time to Die è il titolo ufficiale del nuovo film di 007

No Time to Die è il nome del nuovo capitolo che vedrà protagonista 007, che subirà forse un cambio di identità, anche se la cosa non è ancora chiara. L’opera, ispirata parzialmente ai romanzi di Ian Fleming, è diretta da Cary Fukunaga, noto per essere il regista di True Detective e Maniac.

Oltre al titolo vero e proprio, nella clip diffusa su Twitter vediamo la celebre sequenza con l’iconica camminata dell’agente segreto alla quale segue l’annuncio della data ufficiale di rilascio, previsto ad aprile 2020, il 3 nel Regno Unito e l’8 negli Stati Uniti. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al breve filmato, che trovate qui sotto.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019