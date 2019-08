Need For Speed Heat Provato dalla gamescom 2019

Need For Speed Heat Provato | Need For Speed è, senza ombra di dubbio, uno dei brand corsistici più celebri del panorama videoludico, affermatosi – anno dopo anno – grazie ad un gameplay frenetico, frizzante e incredibilmente accessibile, in grado di portare al massimo splendore i corsistici arcade nei primi anni duemila. Nel corso del tempo, però, qualcosa si è necessariamente sfaldato: vuoi per una evidente penuria creativa, vuoi per l’obbligo di riproporre costantemente le medesime meccaniche di gioco, il franchise è andato in contro ad un preoccupante anonimato, da cui affannosamente tenta di uscire. Dopo l’interessante – seppur non esaltante – Payback, EA torna alla ribalta proponendo Need For Speed Heat, inedito capitolo della saga pronto a catapultare i videogiocatori di tutto il mondo in adrenaliniche gare all’ultima staccata e in roboanti scontri con la polizia locale. Grazie alla demo testata alla gamescom 2019 abbiamo potuto comprendere parzialmente le intenzioni della produzione, e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Si preannuncia uno scontro furente.

Need For Speed Heat: adrenalina e distruzione

Non sappiamo se il titolo offrirà una trama stratificata come quella dello scorso Payback, in quanto dalla prova effettuata abbiamo potuto cimentarci in soli due aspetti fondamentali: la customizzazione e le scorribande in pista. La prima è chiaramente una delle componenti più importanti e significative dei Need For Speed, e dobbiamo dire che anche nel nuovo capitolo troveremo una scelta a dir poco spaventosa: cerchioni, dischi dei freni, alettoni, tettucci, paraurti, specchietti, vetri, livree: ogni singolo centimetro del nostro veicolo potrà subire modifiche estetiche e cromatiche, permettendo ai fruitori di sbizzarrirsi senza soluzione di continuità. Ma ciò non è tutto: oltre alle classiche modifiche estetiche, sarà possibile agire anche su parametri più sofisticati, come il peso, la trazione e addirittura il suono scaturito dai tubi di scarico del nostro bolide. Appare sinceramente ragguardevole lo sforzo compiuto dal team di sviluppo nel concepire un numero così vasto e sconfinato di upgrade, segno che l’intenzione dei developer è quella di consegnare nelle mani dei player tutti gli strumenti per realizzare il veicolo dei sogni.

Passando al gameplay nudo e crudo, abbiamo riscontrato degli importanti e significativi cambiamenti rispetto al passato: nei due tracciati da noi testati abbiamo notato che non era presente un percorso fondamentale per raggiungere l’obiettivo, anzi l’esatto opposto: sembra quasi che i devloper vogliano spingere i giocatori a sfruttare al massimo le proprie capacità mnemoniche e interpretative, costringendoli a trovare in autonomia il miglior percorso per tagliare il traguardo al primo posto. Questa rinnovata visione delle corse, infatti, si sposa alla perfezione con la potenziata distruttibilità ambientale, la quale è riuscita davvero a colpirci nel profondo: ogni singolo oggetto visibile su schermo potrà essere disgregato dalla nostra velocità, permettendo ai fruitori di scovare ingegnose scorciatoie per vincere con astuzia. Ovviamente non sarà così semplice identificare acuti shortcut, ma è interessante la svolta intrapresa dal team di sviluppo.

Gare all’ultimo sportellata.

Dubbi e incertezze

Oltre a quanto descritto, durante la seconda gara, abbiamo potuto svolgere una corsa nella quale era presente anche la polizia, collocata appositamente per incrementare la difficoltà e aggiungere un gustoso grado di sfida alla partita. I veicoli dei poliziotti saranno contraddistinti da una barra rossa ad indicare la salute, e spetterà a noi il complicato compito di sbaragliare la concorrenza eludendo il feroce assalto dei bolidi blindati dei protettori della città. Difatti il compito richiesto non sarà soltanto quello di arrivare primi, ma di sfuggire in tempo dalle grinfie della polizia, raggiungendo velocemente il nostro rifugio. A nostro modo di vedere siamo ancora molto lontani dai fasti di Need For Speed Most Wanted del 2005, anche nella stessa formula di gioco, rimasta fin troppo simile alle recenti incarnazioni del brand; speriamo vivamente di poter scorgere ulteriori attività e iniziative per comprendere meglio il reale potenziale della produzione. Per ora – non conoscendo l’entità e il volume della trama e avendo provato soltanto un paio di tracciati – crediamo fortemente che ci siano comunque tutte le possibilità di veder realizzato un capitolo con una propria identità e un chiaro obiettivo.

Tecnicamente, infine, Need For Speed Heat ci è parso piuttosto acerbo: nelle fasi più ansiogene, infatti, i cali di frame rate ci sono sembrati particolarmente evidenti, e la distruttibilità – seppur interessante e ben implementata – necessita chiaramente di un’opera di limatura e perfezionamento generale.

Need For Speed Heat, insomma, potrebbe davvero rivelarsi un buon capitolo del franchise, contraddistinto tanto da una personalizzazione del veicolo stratificata, ricca e variegata, quanto da un gameplay brillante e divertente. Certo, le perplessità sulla produzione sono ancora numerose, così come le problematiche tecniche; pertanto non ci resta che attendere l’uscita del prodotto per intuire realmente le potenzialità del nuovo capitolo del franchise.