Red Dead Redemption 2: svelato in anticipo il nome di un nuovo contenuto?

Red Ded Redemption 2 potrebbe a breve dotarsi di un nuovo contenuto. L’indiscrezione proviene dalla registrazione di un marchio in Australia da parte di Rockstar Games, che è stata però rigettata. Il nome del trademark è Bonaire ed è proprio la nomenclatura a far sospettare che si tratti di un DLC per il kolossal western dei creatori di Grand Theft Auto.

ATTENZIONE: pericolo spoiler! Proseguite solo se avete terminato il gioco.

Red Dead Redemption 2: cosa potrebbe essere Bonaire?

Stando a quanto emerso online, Bonaire è un’isola dei Caraibi presente nel gioco. Si tratta di una zona molto, molto familiare a chi ha giocato le avventure di Arthur Morgan. Potrebbe dunque essere pubblicato un DLC dedicato al single player oppure al comparto multigiocatore ambientato proprio in quella zona ma ovviamente al momento siamo nel campo dei rumor e delle speculazioni. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in dirittura d’arrivo.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.