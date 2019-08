The Witcher 3: la versione Switch si carica più velocemente di quelle PS4 e Xbox One

The Witcher 3 Wild Hunt su Nintendo Switch potrà godere di caricamento decisamente più rapidi rispetto a quelli delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. A svelarlo è Famitsu, in un articolo post prova della conversione redatto in occasione della gamescom 2019, attualmente in fase di svolgimento a Colonia.

The Witcher 3 Wild Hunt: ecco perché si carica prima

Come spiegato da Famitsu che ha avuto modo di intervistare il country manager giapponese di CD Projekt RED, i motivi dietro l’abbattimento dei tempi di caricamento sono da trovarsi nella compressione del gioco. La versione sviluppata da Saber Interactive infatti ha diminuito la distanza tra Geralt e lo scenario del gioco, riducendo così i tempi di caricamento del 40%. La versione Switch debutterà il 15 ottobre e non è escluso che magari tramite patch e aggiornamenti futuri questo dato possa migliorare ancora di molto.