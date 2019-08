Marvel’s Spider-Man: in arrivo la GOTY Edition?

Marvel’s Spider-Man potrebbe a breve tornare nei negozi con una versione GOTY, ovvero Game of the Year Edition. Il gioco è infatti comparso nella divisione UK di Amazon, salvo poi essere eliminato prontamente dopo che il tutto è diventato di dominio pubblico.

Marvel’s Spider-Man: ecco i contenuti della GOTY Edition

La nuova versione del gioco di casa Insomniac (che di recente è diventata first party di Sony) probabilmente includerà tutti i DLC usciti dopo il debutto del gioco, come da consuetudine di queste speciali edizioni. Resta da svelare ancora la copertina, che sarà sicuramente mostrata non appena arriverà l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo qualcosa di più, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per le novità in arrivo.