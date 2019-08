Need for Speed Heat: vediamo l’opera nel nuovo gameplay dalla gamescom 2019

Direttamente caricato da IGN, i giocatori possono ammirare il nuovo video gameplay proveniente dalla gamescom 2019 dedicato a Need for Speed Heat, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata dall’8 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, la clip video mostra ben 15 minuti l’opera in azione, dove possiamo dare un rapido sguardo al sistema di personalizzazione delle vetture e non solo.

Nella clip video, oltre ad osservare alcune delle vetture presenti nel titolo, possiamo dare uno sguardo a tutti quegli elementi che contraddistinguono l’opera. Inoltre, di seguito vi riportiamo la descrizione ufficiale del prodotto:

Need for Speed ​​Heat porta i propri fan a Palm City, un nuovo mondo aperto in cui i piloti di strada si sono radunati per far conoscere i loro nomi. Di giorno, i giocatori competono nelle Speedhunters Showdown, competizioni autorizzate in cui guadagnano crediti per personalizzare e migliorare il proprio garage di auto ad alte prestazioni. Di notte, rischiano invece tutto per costruire la propria reputazione in gare clandestine mentre una task force di poliziotti corrotti si aggira per le strade, pronti a braccare i corridori e rubare tutti i loro guadagni. Le strade, i rischi e le corse non finiscono mai in questo “street racer game” in cui un giocatore può buttarsi a capofitto con il proprio team per costruire un garage pieno di auto da sogno e rendere la città il proprio parco giochi senza fine.