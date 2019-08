SnowRunner: alla gamescom annunciato il seguito di MudRunner

Durante la gamescom che sta andando in scena questi giorni a Colonia, Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno annunciato SnowRunner, sequel di MudRunner. Per l’occasione è stato anche pubblicato un reveal trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo sarà disponibile nel 2020 su PC (via Epic Store), PlayStation 4 e Xbox One.

Snowrunner: fuoristrada e terreni innevati dal 2020

Presentato inizialmente come MudRunner 2, questo nuovo capitolo è uno step successivo per l’esperienza da fuoristrada, con effetti visivi e fisica migliorati, nuove mappe e veicoli, e l’introduzione di terreni innevati. Noi vi lasciamo al reveal trailer.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.