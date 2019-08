Nintendo: il prossimo Direct a settembre?

Nintendo potrebbe tenere un nuovo Direct a settembre. L’indiscrezione proviene dai listini nord americani di GameStop, che di recente si sono aggiornati includendo 12 titoli ancora non annunciati per Switch, la console ibrida della casa di Kyoto.

Nintendo: nuovi giochi annunciati a settembre?

Secondo il listino della catena nord america, a settembre saranno aperti i pre-order per 12 nuovi giochi Switch, ancora non annunciati. Solitamente la casa di Kyoto utilizza proprio i Direct per svelare al mondo i nuovi arrivi, oltre che dare informazioni sui contenuti in arrivo nei giochi precedentemente annunciati. L’appuntamento sembrerebbe essere confermato per il mese prossimo ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in dirittura d’arrivo.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.