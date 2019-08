Amazon Music: l’app arriva su smartwatch

Negli ultimi tempi la nota applicazione di streaming musicale Amazon Prime Music ha ottenuto sempre più consensi da parte dell’utenza, riuscendo a competere con giganti quali Spotify. Il suo grado di diffusione sta però per essere notevolmente aumentato, in quanto l’azienda americana ha da poco reso disponibile l’app su alcuni smartwatch.

Amazon Prime Music è arrivato su diversi smartwatch

L’app in questione è stata quindi diffusa per il momento esclusivamente su un elenco determinato di wearable appartenenti al brand Garmin. Essa va quindi ad aggiungersi al già vasto elenco di servizi streaming musicali disponibili sugli smartwatch, tra cui il già citato Spotify. Difficile dire quando tale servizio sarà diffuso su altri device simili, perciò non occorrerà altro che attendere future notizie in merito.

Vi lasciamo quindi con la lista completa dei dispositivi Garmin dove approderà a breve Amazon Music.

Fonte: The Verge