Ghost Recon Breakpoint Provato dalla gamescom 2019

Ghost Recon Breakpoint Provato | La storia del brand di Ghost Recon è davvero longeva e ricca di successi e innovazioni, capaci di proiettare il franchise come una delle “simulazioni di guerra” più amate ed apprezzate dal pubblico. Con Wildlands, Ubisoft riuscì nell’impresa di unificare la cooperazione a quattro giocatori – il vero focus della produzione – ad un ambiente open world enormemente vasto e sensibile alle gesta compiute dal fruitore, creato un mix di meccaniche stimolanti e poco gettonate. Il risultato fu sicuramente un prodotto valido e di spessore, il quale, però, non convinse del tutto sotto il profilo narrativo, ritenuto infatti dai più poco interessante e contraddistinto da personaggi enormemente stereotipati. Avendo compreso il potenziale del percorso intrapreso, la software house francese annunciò Breakpoint (sequel diretto di Wildlands seppur narrativamente distaccato), concepito con il chiaro scopo di perfezionare, espandere e ingigantire le qualità del capitolo precedente, dotando la produzione anche di un costrutto narrativo affascinante e suggestivo. Dopo la nostra prova avvenuta all’E3 2019, abbiamo avuto modo di interfacciarci nuovamente con “I Recon” sul suolo tedesco, riuscendo a comprendere maggiormente alcuni aspetti della produzione.

Ghost Recon Breakpoint: cooperazione come motto

Così come per il test losangelino, anche alla gamescom ci è stato impossibile carpire interessanti dettagli sulla trama: dovremo necessariamente attendere future prove o direttamente la data d’uscita per intuire la qualità dell’intelaiatura narrativa. Compiuta questa doverosa premessa, cerchiamo di analizzare gli aspetti più interessanti assaporati alla fiera tedesca. Malgrado sia stato più volte specificato dalla casa di sviluppo francese, è bene sottolinearlo: Ghost Recon Breakpoint è sì un titolo pensato per essere giocato sia in solitaria che in multiplayer, ma è lampante che la produzione sfoggi il massimo del proprio potenziale se testato in compagnia di altri player, possibilmente amici o comunque in un team affiatato. Questo perché lo sparatutto in terza persona è uno shooter coperativo, e come tale necessita di collaborazione tra i vari fruitori per portare a termine i compiti richiesti. Pensare di sfruttare gli altri giocatori per poi agire da lupi solitari significherebbe compromettere sensibilmente le meccaniche core del prodotto: in caso vogliate godervi la storia in autonomia – a nostro modo di vedere – è preferibile sfruttare l’aiuto dell’IA.

Malgrado ciò, così come per l’E3, abbiamo potuto scegliere all’inizio della partita una classe principale su quattro disponibili, con la quale scegliere l’approccio da perpetrare in battaglia: in caso prediligessimo uno stile di gioco stealth, allora la configurazione prediletta è sicuramente quella Panther; al contrario – in caso volessimo spazzare via gli avversari vigorosamente, la scelta più ovvia risiederà nel Nomad. Ovviamente la selezione della classe è un parametro puramente indicativo su come iniziare il match, e in qualsiasi momento, nei pressi dei bivacchi, avremo la possibilità di modificare l’equipaggiamento e la modalità offensiva. Una volta compiute le nostre scelte, il gameplay della produzione si è completamente aperto, offrendoci una panoramica di quello che potremo effettuare in partita. Il primo elemento da tenere in considerazione è sicuramente il vigore, il quale si consumerà rapidamente sia in caso di corsa pronunciata che scalando colline piuttosto ripide: ciò implicherà che, anche nella fuga, bisognerà agire d’astuzia sfruttando l’ambiente, dovendo così calcolare esattamente le mosse da compiere.

Gameplay e gestione dei personaggi

Una volta giunti sul campo di battaglia – trattandosi di arene particolarmente vaste e complesse – sarà necessario azionare il fidato drone, con il quale osservare l’ambiente di gioco, targettare i nemici e studiare il piano d’azione per completare la missione. È proprio qui che Ghost Recon Breakpoint, a nostro modo di vedere, concede il meglio di sé: poter congegnare un’azione d’attacco con i propri amici, studiando le routine comportamentali dei contendenti, i percorsi più convenienti e i punti deboli degli avversari, apparirà semplicemente fantastico, avendo così l’opportunità di infliggere il massimo attacco con il dispendio minimo di energie e munizioni. Questa maniacale propensione alla collaborazione rappresenta, senza se e senza ma, il vero punto forte della produzione, capace di coinvolgere sensibilmente l’interesse del fruitore. Certo, oggettivamente in singleplayer difficilmente si potranno provare le medesime sensazioni, ma risulta un necessario scotto da pagare nel caso in cui si volesse approcciare un prodotto strutturato proprio sul supporto fra player.

Ovviamente, immancabile in ogni produzione moderna, avremo la possibilità – una volta portati a termine gli incarichi – di ricevere preziosi punti esperienza per sbloccare abilità uniche, in grado di migliorare le nostre prestazioni sul campo di battaglia. L’elemento interessante in tutto ciò sarà la completa libertà decisione su quale “specialista” investire skill point, potendo tranquillamente scegliere di upgradare anche tutti e quattro gli esperti combattenti contemporaneamente. Ciò che emerge, infatti, in maniera lampante dal gameplay di Ghost Recon Breakpoint è proprio l’estrema, sconfinata, scalabilità di armamentari, equipaggiamenti e strumenti di morte, appositamente creati per garantire libertà al fruitore.

Insomma, dopo l’ennesima prova, Ghost Recon Breakpoint è riuscito nuovamente a convincerci, lasciandoci estremamente positivi per il futuro: sicuramente numerosi aspetti sono ancora oscuri – su tutti la solidità della narrativa – ma quanto visto testimonia che le idee ci sono e funzionano egregiamente. Il gameplay, difatti, risulta vario ed enormemente stratificato, la cooperazione appare l’elemento chiave per fronteggiare le missioni che si parranno sul nostro cammino e la personalizzazione rappresenta la ciliegina su una torta già di per sé piuttosto invitante. Il 4 ottobre non è poi così distante: siamo già pronti e armati per fronteggiare qualsiasi minaccia.