Realme XT: rivelato lo smartphone con camera da 64MP

Durante l’evento di presentazione dei nuovissimi Realme 5 e 5 Pro la nota azienda cinese ha finalmente annunciato il nome del suo primissimo smartphone dotato di camera da 64MP, il Realme XT. Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche tecniche avvolte nel mistero, destinato al mercato indiano.

We are not done yet! Adding to the Quad Camera series, we will be launching the 64MP Quad Camera Xpert #realmeXT soon. Stay tuned.#LeapToQuadCamera pic.twitter.com/XTcjygPP5c — realme (@realmemobiles) August 20, 2019

Come anticipato dal CEO dell’azienda Madhav Sheth, lo smartphone possiederà 4 camere posteriori, tra cui il nuovissimo sensore Samsung ISOCELL Bright GW1 64MP. Le altre 3 lenti saranno una grand-angolo, una macro ed un sensore di profondità, anche se non sono state fornite informazioni dettagliate in merito. Al momento non è dato sapere quando potremmo conoscere nuove informazioni sul device, ma pare che esso dovrebbe essere svelato entro la fine di settembre, visto che alla fine della conferenza è stata fatta partire la canzone dei Green Day “Wake me up when September ends”.

Realme XT potrebbe vedere la luce a fine settembre

Ad accrescere questa teoria è intervenuto diverso tempo fa lo stesso Sheth, il quale ha affermato che Realme 5 e 5 Pro, insieme allo smartphone con camera da 64MP sarebbero stati presentati entro l’inizio della stagione delle festività indiane, che ricorre ad inizio ottobre.

Fonte: Techradar