OnePlus TV in arrivo a settembre

Dopo aver svelato nome e logo ufficiale della linea di smart TV, l’azienda cinese h rivelato che OnePlus TV sarà lanciata ufficialmente nel mese di settembre. La notizia in questione giunge direttamente da Pete Lau, CEO dell’azienda, il quale ha svelato che il prodotto giungerà il prossimo mese esclusivamente sul mercato indiano.

Tale mossa risulta quanto mai dovuta, dato che si tratta del paese più remunerativo in assoluto per gli smartphone della produttrice cinese, che ha quindi deciso di . Non sono state fornite tuttavia indicazioni riguardo prezzi e specifiche tecniche del device, il quale dovrebbe essere reso disponibile in varie dimensioni che varierebbero tra i 43 ed i 75 pollici. Per concludere non sono stati offerti chiarimenti circa una eventuale release globale, i quali saranno sicuramente forniti nel corso dei prossimi mesi.

OnePlus TV sarà disponibile il prossimo mese in India tramite acquisto presso Amazon.in.

Are you ready for the OnePlus TV? Learn more about the name and logo of our very first smart TV. https://t.co/CuGAfSiMdV pic.twitter.com/TOwM0fpn2b

— OnePlus (@oneplus) August 14, 2019