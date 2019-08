No Man’s Sky Beyond: in arrivo l’edizione fisica su PlayStation 4

No Man’s Sky Beyond sarà a breve disponibile anhce in versione digitale. L’ultimo aggiornamento del gioco di Hello Games riceverà anche una distribuzione fisica, come annunciato da Sony PlayStation in un comunicato lanciato nelle prime ore del pomeriggio italiano.

No Man’s Sky Beyond: copertina e data di uscita

Il gioco di casa Hello Games arriverà nei negozi con una versione retail che includerà gioco base con tutti gli aggiornamenti, incluso ovviamente l’ultima. Il titolo arriverà nei negozi europei, inclusa l’Italia, mercoledì 11 settembre 2019 (mentre negli USA il giorno precedente, ovvero martedì 10 settembre). Subito qui in basso potete ammirare la copertina, diffusa sempre da PlayStation.