The Legend of Zelda Link’s Awakening: nuovo gameplay dalla gamescom 2019

The Legend of Zelda Link’s Awakening è tornato a mostrarsi alla gamescom 2019, durante uno dei tanti appuntamenti di Nintendo in programma alla fiera tedesca. La casa di Kyoto ha infatti trasmesso una diretta streaming, svelando ben 35 minuti di gameplay inedito.

The Legend of Zelda Link’s Awakening: ecco il video di gameplay

Della durata di oltre 35 minuti, il filmato è accompagnato dal commento di Nintendo of Europe, che hanno spiegato i vari dettagli della nuova versione del gioco. Tra una esplorazione e l’altra, uno sguardo ai menù di gioco e una piccola rinfrescata sulla modalità storia, vi lasciamo al filmato che trovate in calce alla notizia, purtroppo disponibile solo in lingua inglese.