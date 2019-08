Luigi’s Mansion 3 Provato dalla gamescom 2019

Luigi’s Mansion 3 Provato | Nonostante la cadenza molto dilatata negli anni, la saga di Luigi’s Mansion raccoglie sempre grande successo e affetto dai suoi fan. Pensare che dopo 18 anni dal debutto siamo a ridosso dell’uscita solamente del terzo episodio lascia sorpresi, ma è un po’ la magia di un titolo che nella sua semplicità riesce a mantenere una freschezza immutata negli anni.

Un Luigi al quanto spaventato.

Luigi’s Mansion 3: paura e delirio

Dopo Gamecube e 3DS, è Switch ad accogliere la terza avventura da acchiappafantasmi di Luigi. Gli ingredienti originali ci sono ancora tutti, e d’altronde perché cambiare una formula vincente? Alla gamescom 2019 abbiamo avuto modo di toccare con mano la demo rilasciata da Nintendo, per la verità la stessa già mostrata all’E3: d’altronde il titolo è vicino all’arrivo sugli scaffali.

“Innovazione” non può essere certo il primo sostantivo da accostare a Luigi’s Mansion 3, ma questo non sembra avere effetti negativi. Il gameplay è piacevole come sempre, e le novità si integrano bene senza stravolgere l’esperienza. La novità principale è senza rappresentata da Gommiluigi, un nostro alter ego gommoso che si può controllare indipendentemente per poter risolvere alcuni puzzle. Essendo di gomma, come suggerisce il nome, può agilmente superare ostacoli che per Luigi sarebbero letali, come le punte acuminate che scattano in alcune trappole.

La missione affrontata si affida molto a questa meccanica per poter accedere al combattimento finale, dove il fantasma di un cavaliere ci sfida in una giostra, con tanto di pubblico che esulta a ogni affondo. Sfruttando la possibilità di disarmare lo scudo nemico lanciando uno sturalavandino (beh, dopotutto Luigi è pur sempre un idraulico, non dimentichiamocelo!) lo si può risucchiate con il fido Poltergust e chiudere trionfanti lo scontro.

Tutti molto bello, ma purtroppo la modalità multiplayer non era ancora disponibile, lasciando in sospeso la curiosità e le aspettative verso una modalità che promette molto divertimento. In uscita per Halloween (e quale giorno migliore?), Luigi’s Mansion 3 ha già tutte le carte in regola per diventare un nuovo titolo degno di un posto d’onore nelle collezioni dei più affezionati giocatori Nintendo, e non solo.