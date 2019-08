Close to The Sun Provata la versione PS4 e Switch alla gamescom 2019

Close to The Sun Provato | L’italianissimo Close to The Sun è, senza ombra di dubbio, uno dei recenti titoli italiani rilasciati sul mercato più suggestivi, capace – mediante la presenza di una direzione artistica particolarmente convincente e di atmosfere ispirate – di soddisfare pubblico e critica all’unanimità, accontentando in toto anche gli esigenti appassionati di avventure grafiche. Il successo del prodotto ha permesso al team di sviluppo di concentrarsi sulla realizzazione parallela anche di altre tre versioni: la portatile Switch e le casalinghe PS4 e Xbox One, completando in questo modo il roster di hardware con cui è possibile testare il gioco. Grazie alla demo presente alla gamescom 2019, abbiamo avuto l’opportunità di osservare nel dettaglio entrambe le versioni, così da comprendere dettagliatamente le peculiarità di ciascuna edizione.

Le atmosfere colpisco nel cuore.

Close to The Sun: Switch e PS4

Avendo già redatto la recensione di Close to The Sun, in questo articolo ci limiteremo a descrivere l’esperienza tecnica vissuta sul suolo tedesco; pertanto l’analisi approfondita del gameplay e della narrazione potrete leggerla nella review dedicata. Considerando l’efficacia della portabilità, la prima versione in cui ci siamo cimentati è stata proprio l’ibrida di Nintendo, la quale – seppur con qualche evidente limite grafico – ha saputo restituire il feedback provato su Persona Computer. Certo, muovendo velocemente la telecamera e proseguendo rapidamente di zona in zona, abbiamo potuto constatare un cospicuo numero di cali di frame rate, mai in grado di debilitare la partita, ma abbastanza presenti da risultare al quanto insistenti. Inoltre, in portabilità, Close to The Sun soffrirà non poco la diminuzione della risoluzione, apparendo sicuramente esteticamente più raffazzonato che su PC. Ma questo, in fin dei conti, era anche scontato. I developer, inoltre, ci hanno promesso che verrà rilasciata una day one patch, con la quale possiamo aspettarci dei miglioramenti in questo senso.

L’edizione PlayStation 4, ovviamente, è risultata essere di tutt’altra fattura: il frame rate apparirà granitico e stabile, la qualità tecnica di tutto rispetto e gli scenari decisamente più convincenti. Non a caso lo stesso team di sviluppo ci ha rivelato che le versioni migliori del proprio pargolo sono quelle PS4 e PC, evidentemente più gestibili e scalabili delle concorrenti.

Close to The Sun, insomma, si è confermato un prodotto di valore tanto su Nintendo Switch, malgrado gli evidenti (e scontati) deficit tecnici, quanto sul monolite nero del colosso nipponico. Appare chiaro ed evidente che la miglior versione console sia proprio quella dell’hardware di Sony, la quale riesce a conferire giustizia alle splendide atmosfere del prodotto. Dopo la pubblicazione simultanea di tutte le versioni non avrete più scuse per non immergervi nell’affascinante e magnetico titolo nostrano.