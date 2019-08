Dragon Ball Z Kakarot: Bonyu debutta nella prima immagine ufficiale

Dragon Ball Z Kakarot proporrà alcune delle saghe presenti all’interno dell’omonimo manga/anime e dunque, includerà i personaggi più iconici della serie. Nell’action-RPG però non mancheranno combattenti originali e mai apparsi nella serie: tra questi vi sarà la lottatrice Bonyu, già annunciata alcuni giorni addietro.

Bonyu è a tutti gli effetti il sesto membro della Squadra Ginyu, ma a quanto pare ha deciso di abbandonare il team a causa dei balletti e delle pose proposte dai suoi membri. Bandai Namco ha mostrato per la prima volta la combattente, affermando che apparirà (soltanto) in una sub-quest presente nel gioco. Ovviamente, il personaggio è stato realizzato dall’autore Akira Toriyama. Vi ricordiamo che il titolo è atteso nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Intanto noi il gioco lo abbiamo provato alla gamescom 2019.

