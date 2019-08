Ezra Miller ha confermato il film su Flash

Ezra Miller è un attore statunitense che dal 2008 ha costruito la sua carriera un passo alla volta, fino ad arrivare a partecipare a film del calibro di Animali fantastici e dove trovarli (nel quale interpreta Credence Barebone) e Batman v Superman: Dawn of Justice. In quest’ultimo lungometraggio, ma anche in Justice League, veste i panni di Flash, vero protagonista della nostra notizia.

Ezra Miller è sicuro dell’opera sul velocista

Qualche ora fa, infatti, è stata riportata, tramite Screen Rant, un’intervista fatta all’artista, che ha dichiarato che la realizzazione sul celebre supereroe velocista si farà con assoluta certezza, inserendola tra i progetti ai quali sta partecipando. Certo, siamo lontani da avere dettagli più succulenti e interessanti, ma sicuramente ci sarà tempo, nei prossimi mesi, per rivelare di più.