Doctor Sleep avrà rating R

Doctor Sleep (qui trovate il trailer) è il lungometraggio di Mike Flanagan che trae ispirazione dal seguito letterario omonimo di Shining, dove è presente un adulto Danny Torrance, che sarà interpretato nella pellicola da Ewan McGregor. Il regista dietro l’opera non è nuovo ad adattamenti di Stephen King ed ha già lavorato alla sua personale visione de Il gioco di Gerald, anch’esso tratto da un romanzo de Il Re del brivido.

Lo stesso filmaker, tramite il suo account privato Twitter, ha dichiarato che la sua creatura è stata valutata dal MPAA (Motion Pictures Association of America) con un rating R, a causa di “contenuto disturbante e violento, immagini sanguinose, linguaggio, nudo e uso di droga”. Sembra che non manca niente per rendere la realizzazione un interessante prodotto, rigorosamente vietato a minori di 17 non accompagnati, ma dalle tematiche forti e senza filtri.

DOCTOR SLEEP has officially been rated R by the MPAA for “disturbing and violent content, some bloody images, language, nudity, and drug use.” Sounds about right…

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 21, 2019