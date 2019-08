Ad Astra: presentato il trailer IMAX

Ad Astra è il nuovo lungometraggio fantascientifico di James Gray, noto per aver diretto I padroni della notte e Civiltà perduta. L’opera, che sarà scritta dallo stesso regista in compagnia di Ethan Gross, verrà presentata in anteprima al Festival di Venezia a fine mese. La storia del cosmonauta Roy McBride (Brad Pitt), che si spinge al di là dello spazio conosciuto, sembra già aver affascinato il pubblico, che non vede l’ora di scoprire cosa ne uscirà fuori.

Ad Astra: un nuovo filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di 20th Century Fox, è stato rilasciato un video della pellicola, dedicato all’IMAX e perciò indirizzato prevalentemente ad aspetti sonori e visivi, per risaltare la tecnologia in questione. Intanto noi vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto, invitandovi a seguire la sezione Movies di GamesVillage.it per altre notizie sul mondo cinematografico e non solo.