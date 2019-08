Power Rangers Battle for the Grid: annunciata la data d’uscita su PC

Power Rangers Battle for the Grid sta per sbarcare finalmente anche su PC. nWayPlay aveva già annunciato in precedenza tale versione del gioco, ma in queste ore è stata diramata anche la data d’arrivo, impostata nel 24 settembre 2019, come sottolineato dal nuovo trailer pubblicato su YouTube. Questa versione farà dunque compagnia a quelle già disponibili: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In futuro verrà pubblicato anche su Google Stadia.

Power Rangers Battle for the Grid: cross-play, ma non ovunque

Il team di sviluppo ha anche annunciato le funzioni cross-play e cross-progression, ma tali feature non includeranno tutte le versioni. Ciò sarà possibile tra il porting per PC e le versioni Xbox One e Nintendo Switch, mentre la versione PlayStation 4 non permetterà né di giocare con gli utenti di altre piattaforme, né di continuare i propri progressi se non dalla stessa PS4. Il titolo PC verrà distribuito su Steam al prezzo di 19.99 euro per la Standard Edition e a 39.99 euro per la Collector’s Edition, che includerà anche il Season Pass (acquistabile standalone a 14.99 euro).

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games