Gears Tactics: il gioco arriverà su Xbox One, ecco la conferma

Gears Tactics, lo spin-off RTS della fortunata serie shooter, sbarcherà anche su Xbox One. A confermarlo è Rod Fergusson, figura chiave del franchise da quando è passato nelle mani di The Coalition, il nuovo team di sviluppo che ha in carica il brand.

Gears Tactics: l’annuncio è arrivato su Twitter

Nessun annuncio ufficiale tramite un comunicato stampa, come da consuetudine ma tramite Twitter. Fergusson ha confermato l’esistenza della versione Xbox One rispondendo alla domanda di un fan tramite il popolare social network. Ora non resta che attendere una data di uscita e considerando che il gioco è effettivamente ancora in sviluppo potrebbe arrivare nei prossimi mesi, magari durante il prossimo evento interamente dedicato al mondo Xbox.