Dragon Ball Z Kakarot: confermato Trunks, ecco le prime immagini

Dragon Ball Z Kakarot includerà anche Trunks come personaggio giocabile. L’annuncio è arrivato nella mattinata italiana durante la gamescom 2019 e successivamente sono seguite anche le prime immagini del personaggio.

Dragon Ball Z Kakarot: le conferme sul doppiaggio e sui sottotitoli

Insieme all’annuncio di Trunks come personaggio giocabile, Bandai Namco Entertainment ha divulgato alcune importanti notizie in merito al doppiaggio del gioco. Come annunciato tramite i suoi canali social, il nuovo gioco del franchise includerà il doppiaggio in inglese e giapponese, che sarà accompagnato dai sottotitoli in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, polacco e arabo. Per saperne di più sul videogioco, vi invitiamo a leggere la nostra nuova anteprima, raggiungibile a questo indirizzo.