Need For Speed Heat: polemica social con Toyota

Need for Speed Heat e Toyota coinvolti in una disputa social? Succede pure questo ai tempi dei social network e di Twitter, dove la casa automobilistica ha accusato Electronic Arts e Ghost Games di promuovere gare clandestine, incassando la risposta pungente dei produttori del titolo.

Un utente ha chiesto su Twitter perché Toyota non avesse concesso la licenza a Ghost Games (di cui trovate le nostre ultime impressioni a questo indirizzo) per l’introduzione delle macchine come ad esempio la nuova Supra nel prossimo gioco del brand di NFS. La risposta della casa giapponese non si è fatta attendere, specificando che le proprie macchine si possono trovare in GT Sport, un titolo che non promuove le gare di auto clandestine.

Il tweet è stato cancellato subito dopo la risposta dell’account del nuovo gioco di Ghost Games, che ha commentato con un lapidario “pfff nerds”. Un botta e risposta assolutamente al vetriolo, al quale 24 ore dopo sono seguite le dichiarazioni ufficiali di Toyota, che ha chiesto scusa per la risposta ed ha spiegato che al momento le loro auto possono comparire solo nel franchise di Gran Turismo.

When you challenge us as to why Toyotas don’t appear in your favourite racing games, we don't want to reply to you with a generic message, but we're currently limited in what we can say and yesterday we got our response wrong. 4/5

