Kerbal Space Program 2: niente loot box o microtransazioni e altri dettagli

Kerbal Space Program 2 ha ricevuto una serie di aggiornamenti piuttosto importanti dopo il suo annuncio alla gamescom 2019. Le novità in merito allo sviluppo sono state diffuse tramite Twitter, dall’account ufficiale della serie.

Come riportato dal team di sviluppo, il gioco non avrà nessun tipo di microtransazione né casse premio. L’obiettivo degli sviluppatori è infatti quello di consegnare un’esperienza di gameplay decisamente solida per tutti i fan. Il titolo inoltre non sarà un’esclusiva Epic Games Store e sarà pubblicato su Steam e altri store digitali, tra cui Xbox Marketplace e PlayStation Store. Infine, allo stato attuale, non è al momento prevista una versione per MAC o Linux.

We're thrilled at how excited you all are about the announce of #KSP2 🚀You've got questions and we've got answers! Here are the Top 3 FAQ's you want to know. 💫 Find more answers here: https://t.co/qn2O9Fz7Bn pic.twitter.com/JFEnI4maQn

— Kerbal Space Program (@KerbalSpaceP) August 21, 2019