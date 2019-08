Biomutant Provato dalla gamescom 2019

Biomutant Provato | Osare e andare oltre gli schemi – nel panorama videoludico – non è cosa comune: a causa, infatti, degli esagerati costi produttivi e della gigantesca competizione fra produzioni, le grandi aziende commerciali sono ovviamente restie ad investire le proprie liquidità in progetti che potrebbero non incontrare il gusto del pubblico. Il problema del modus operandi precedentemente descritto è chiaramente il grande rischio di compromettere l’impulso creativo degli sviluppatori, frenati e bloccati da logiche di mercato fin troppo invalidanti. In questo scenario piuttosto preoccupante, emerge però un prodotto talmente fuori dagli schemi e dagli stilemi classici da risultare una boccata d’aria fresca per il medium: Biomutant. Giunti alla gamescom 2019, abbiamo avuto la possibilità di testare approfonditamente il prodotto, rimanendo, per l’ennesima volta, stupiti dallo stile peculiare del titolo.

Il nostro fidato protagonista pronto a sparare il colpo decisivo.

Biomutant: un connubio di innovazione e ilarità

Trattandosi di una demo piuttosto concisa, non abbiamo potuto comprendere ulteriori dettagli sull’intelaiatura narrativa, ancora avvolta nel mistero. Malgrado ciò, anche dalle primissime battute di gioco, è già ben visibile l’intervento degli sviluppatori, i quali si sono concentrati particolarmente sul caratterizzare in maniera unica la voce narrante, che alternerà costantemente divertenti battute tanto sul nostro fidato protagonista quanto su noi videogiocatori, rompendo frequentemente la famosa quarta parete. Questo divertente stratagemma, a nostro modo di vedere, è utile per due motivazioni: impreziosisce e diversifica l’esperienza di Biomutant rispetto ai competitor, distinguendolo dalla concorrenza, e consente al ritmo di rimanere sempre incalzatane, anche nelle fasi di maggior stallo. Siamo ovviamente curiosi di comprendere come la feature potrà espandersi con il prosieguo della storia, ma già dai primi scampoli di gioco è riuscita a convincerci.

Passando al gameplay nudo e crudo, non possiamo non notare – ancora una volta – le interessanti novità presenti in Biomutant: oculatamente, infatti, gli sviluppatori hanno pensato di concedere ai fruitori la possibilità di creare il proprio alter-ego a piacimento, con però una direzione creativa differente se paragonata con le altre produzioni: difatti, selezionando specifici parametri – come forza e agilità – la conformazione del nostro beniamino muterà in base alle statistiche inserite, risultando pertanto snello e muscoloso. Al contrario se decidessimo di sviluppare maggiormente la vitalità e la forza, le sembianze dell’amabile “coniglietto” assumerebbero connotati differenti, apparendo maggiormente basso e tarchiato. Questa – seppur frivola – introduzione si sposa alla perfezione con lo stile e il mood generale del titolo, rimarcando ancora una volta la volontà di non prendersi troppo sul serio.

Ci aspetta una lunga camminata.

Frenesia e tecnica

Per ciò che concerne il combat system, invece, abbiamo avuto la possibilità di provare nel dettaglio due armi: la fidata spada e il potente pugno cibernetico. Entrambi, ovviamente, possedevano un moveset unico, capace di differenziare completamente lo stile di gioco. La lucente lama, infatti, ci garantiva un approccio fulmineo e particolarmente aggressivo, obbligandoci a sferrare numerosi colpi prima di atterrare un nemico; lo trasbordante “guanto” meccanico, al contrario, consentiva di sferrare colpi decisamente più compassati ma tremendamente efficaci, garantendo anche un colpo caricato in grado di aprire percorsi altrimenti inaccessibili. Entrambi gli strumenti di morte, inoltre, presentavano abilità finali devastanti, capaci di concludere gli scontri con pochissime combinazioni di tasti. Insomma, ciò che emerge da quanto assaporato è che Biomutant – pur presentandosi come un prodotto scanzonato e divertente – cela un’attenzione agli scontri particolarmente marcata, la quale potrebbe rivelarsi la carta vincente per conquistare anche i player più tecnici. Inoltre abbiamo avuto un assaggio anche di possibili accessori unici presenti nella produzione: in perfetto stile Biomutant, infatti, il nostro peloso protagonista – una volta collocato su una pozza d’acqua – possedeva la facoltà di creare una bolla gigantesca nella quale immergersi, così da uccidere rapidamente i nemici e da rimbalzare a distanze siderali sfruttando la “morbidosità” dell’oggetto. È sicuramente presto per parlare, ma se la produzione dovesse celare altri oggetti del genere, in grado di unire indissolubilmente giocabilità allo stile disinvolto del prodotto, allora potremmo davvero trovarci dinanzi ad un gioco unico nel suo genere, capace di apportare qualcosa di significativo al mercato.

Biomutant, insomma, rappresenta una delle nuove IP più promettenti degli ultimi anni: malgrado il suo status da AA – e quindi realizzato con un budget più contenuto – le idee che caratterizzano la produzione di THQ Nordic sono semplicemente geniali, anticonvenzionali e poco gettonate, in grado di avvolgere il prodotto in un alone di unicità e di totale libertà creativa. Il combat system poi si è rivelato solido e potenzialmente stratificato, apparendo vario e tremendamente divertente da giocare. Nel 2020 potremo realmente capire le ambizioni del progetto, ma su un aspetto Biomutant si può già ritenere vincitore: possedere l’impavido desiderio di sfaldare i classici stilemi a cui tutti noi fruitori siamo – in un modo o nell’altro – legati.