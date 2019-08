Oddworld Soulstorm: la versione PC esclusiva dell’Epic Games Store

Oddworld Soulstorm per PC arriverà in esclusiva su Epic Games Store. L’annuncio è stato dato da Lorne Lanning tramite Twitter, con una lunga lettera diretta ai fan per spiegare il perché di questa scelta dopo anni di sviluppo.

Oddworld Soulstorm: le motivazioni di Lorne Lanning

Lo storico creatore della serie Lanning ha spiegato ai fan in una lettera che il nuovo gioco è il più ambizioso mai prodotto. Finanziato interamente dal team di sviluppo, Lanning ha spiegato che cercavano dei finanziatori e un metodo di distribuzione che non intaccase la visione del loro progetto. In Epic Games hanno trovato tutto questo, dunque la scelta di pubblicare il gioco in esclusiva è stata vista come una progressione naturale degli eventi. Inutile dire che molti fan si sono scagliati contro questa scelta, affermando che non acquisteranno il prossimo capitolo della serie.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.