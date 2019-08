Bose: annunciato l’Home Speaker portatile

Dopo Sonos sembra proprio che anche la nota azienda Bose abbia deciso di puntare su un altoparlante portatile. Difatti la compagnia ha da poco svelato il suo Home Speaker portatile, battendo sul tempo la rivale in affari. Il prodotto appare decisamente promettente, poiché dotato di varie caratteristiche interessanti.

Innanzitutto ad un semplice livello estetico il device appare decisamente elegante e minimale, proprio come gli altri prodotti della compagnia. Esso è dotato di un corpo in alluminio con resistenza IPX4 contro l’acqua, in grado di sopravvivere ad eventuali schizzi. Oltre a ciò il dispositivo dispone di pochi, ma funzionali pulsanti e di un manico per agevolarne il trasporto, oltre a degli altoparlanti in grado di donare un’esperienza sonora a 360°. Lo speaker portatile è quindi ricaricabile tramite ingresso USB-C o con una speciale culla venduta separatamente.

Il nuovo Home Speaker portatile Bose promette diverse funzionalità interessanti

Per quanto riguarda invece le funzionalità il device dispone di connessione bluetooth wi-fi, nonché una speciale integrazione con l’app proprietaria. L’azienda ha infatti dichiarato che connettendo a quest’ultima lo speaker sarebbe possibile realizzare una sorta di sistema multiroom con altri altoparlanti. Infine la casa produttrice ha dichiarato che nel corso del tempo il device otterrà la possibilità di connettersi con dispositivi più vecchi come Micro, Color, Mini, e Revolve, oltre a potersi collegare con un altro Home speaker portatile per realizzare un impianto stereo.

Il nuovo Home Speaker portatile sarà venduto a partire dal 19 settembre prossimo al costo di 349 dollari.

Fonte: The Verge