Vampire The Masquerade Bloodlines 2: una run può durare oltre 30 ore

Quanto durerà Vampire The Masquerade Bloodlines 2? Non c’è una risposta precisa, ovviamente, ma in occasione della gamescom 2019 Florian Schwarzer ha raccontato qualcosa in merito alla longevità del prossimo gioco di ruolo. E le sue dichiarazioni sono un po’ sorprendenti.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2: oltre 30 ore per una run

La campagna del nuovo gioco di ruolo potrà durare intorno alle 30 ore per la prima run, almeno stando alle parole di Schwarzer. Il numero di ore incrementerà vertiginosamente nel momento in cui ovviamente il giocatore sarà pronto a completare completamente il titolo, con l’ossessione per tutti i collezionabili in-game e affronterà tutte le quest. Dettagli sicuramente interessanti, che con il nuovo video di gameplay concludono la gamescom 2019 dei vampiri con i fuochi d’artificio.