Radical Heights: 4chan ha contribuito al suo insuccesso?

Radical Heights potrebbe essere fallito anche a causa di 4chan. Ne è quasi sicuro Cliff Bleszinski, creatore del videogioco che a causa del fallimento della sua software house si è ritirato dal mondo dei videogiochi.

4chan è una nota e controversa board di Internet e secondo il papà di Gears of War ha contribuito proprio all’insuccesso del suo vecchio gioco. Come? Con una vendetta organizzata, fatta di continui hack e invasione di cheater nei server, che hanno allontanato la fan base. Sarà vero? Nessuno ne ha la certezza ma tutto questo sembra davvero molto, molto inquietante. Ne sapremo di più nel prossimo futuro oppure l’intera vicenda passerà inosservata?

(Funfact about the game was that a fan sent me screen caps from 4chan of gamers who had a vendetta against me and all agreed to gang up to hack and ruin it, which contributed to the declining player base due to cheating.)

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) August 21, 2019