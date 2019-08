Nuovi modelli di AirPods ed HomePod in arrivo nel 2020?

Il prossimo anno Apple potrebbe rilasciare dei nuovi modelli di AirPods ed HomePod, almeno in base a quanto riportato dall’ormai noto sito Bloomberg. Secondo quest’ultimo nel corso del 2020 la grande mela potrebbe quindi aggiungere altre versioni dei già citati dispositivi, che risultano decisamente interessanti.

Per quanto riguarda l’HomePod, si tratterebbe di un modello decisamente più economico di quello attuale da 299 dollari. La casa di Cupertino sarebbe quindi riuscita a diminuire drasticamente il prezzo di acquisto del device, inserendo al suo interno solo 2 tweeter invece dei 7 previsti per il modello originale. Il rumor non specifica l’effettivo costo del prodotto, che comunque dovrebbe aggirarsi tra i 150 ed i 200 dollari. infine la fonte afferma anche che una versione probabilmente più costosa degli attuali AirPods dovrebbe anch’essa vedere la luce nel 2020, ottenendo resistenza all’acqua e la funzione di isolamento acustico.

I nuovi AirPods ed HomePod sembrano decisamente accattivanti

Al momento non vi sono conferme o smentite riguardo i dispositivi in questione, perciò non occorrerà altro che attendere notizie da parte di Apple.