Apple: report svela dettagli su tutti i prodotti del 2019

Oltre ad avere svelato alcuni dettagli su presunti nuovi AirPod ed HomePod, l’ormai noto informatore Bloomberg ha diffuso una notevole quantità di informazioni riguardante tutti i probabili dispositivi Apple in arrivo nel corso dell’anno. Tra questi figurano naturalmente i prossimi iPhone, insieme agli iPad.

Troviamo quindi informazioni in merito alla nuova linea smartphone. Quest’ultima sarebbe composta da 3 modelli, di cui 2 avrebbero nel nome la dicitura “Pro”, come suggerito in un precedente rumor, mentre un terzo sarebbe il successore dell’iPhone XR e sarebbe dotato di 2 camere. I dispositivi Pro monterebbero quindi 3 camere posteriori, tra cui una grand-angolo, con foto ad una più alta risoluzione e performance migliorate in assenza di molta luce. Oltre a ciò viene fatta menzione di una carica wireless inversa, un sensore Face ID multi angolare e resistenza a cadute e ad acqua migliorate. Tutti i dispositivi della famiglia sarebbero quindi dotati di un processore A13 e sistema Haptic Touch.

Per quanto riguarda i nuovi iPad invece, ne sarebbero previsti 2 varianti, una da 11 ed un’altra da 12.9 pollici. Esse disporrebbero di una fotocamera migliorata, processore più veloce, ma aspetto estetico invariato. Alla lista di device si aggiungerebbero anche un nuovo Macbook Pro da 16 pollici, dotato più o meno delle stesse fattezze dell’attuale versione da 15, ma con cornici più sottili e naturalmente un display più ampio.