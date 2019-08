Battlefield 5: cancellata la modalità 5 vs 5 competitiva

DICE ha annunciato di aver eliminato la modalità competitiva 5 vs 5 da Battlefield 5. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato online, che ha fatto chiarezza sul perché l’aggiornamento non verrà reso disponibile.

Battlefield 5: i motivi dietro la cancellazione

Stando alle parole di Ryan McArthur, producer dello shooter, al momento non è necessario l’inserimento della modalità competitiva 5 vs 5 perché il team di sviluppo si sta concentrando esclusivamente sulla qualità dell’esperienza, aggiungendo sempre più contenuti interessanti per rendere ancora più profonda l’esperienza di gioco. Per questo motivo si è optato per la cancellazione, considerando che già esistere una scena competitiva dello shooter.

