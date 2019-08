Blair Witch: due video di gameplay per la versione PC, dalla gamescom 2019

Blair Witch torna a mostrarsi, grazie a due video di gioco tratti dalla versione PC, presente in questa gamescom 2019. I filmati sono stati pubblicati online e sono disponibili, come di consueto, in calce alla notizia.

Blair Witch: 21 minuti di gameplay inedito

I due video mostrano l’horror di Bloober in azione fin dai primi momenti di gioco. La qualità tecnica è ovviamente invidiabile, considerando che stiamo parlando di una build che gira su PC decisamente potenti: 1080p e 60fps per entrambi i video. Vi lasciamo ai filmati, ricordandovi che il gioco debutterà il 30 agosto 2019 su Xbox One e PC Windows 10.

Per altri aggiornamenti visitate la nostra sezione Games.