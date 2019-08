Cyberpunk 2077 Anteprima dalla gamescom 2019

Cyberpunk 2077 Anteprima | Non sono poi tanti quei videogiochi in grado di unire saldamente la folta, variegata e sconfinata schiera di videogiocatori, in quanto sappiamo quanto i gusti umani possano essere peculiari, influenzati magari dal vissuto dei singoli individui e da scelte compiute nel corso della vita. Senza ombra di dubbio, però, uno dei prodotti che maggiormente ha incontrato il favore del pubblico è proprio Cyberpunk 2077, inedita produzione di CD Projekt RED, i celeberrimi creatori della saga di The Witcher, una delle epopee videoludiche più apprezzate di sempre. Mediante la gamescom 2019, abbiamo potuto osservare per la seconda volta l’inedito filmato rivelato già durante l’E3 2019, così da carpire maggiori dettagli su quello che si preannuncia essere un blockbuster annunciato.

L’oscura ma luminosa Night City.

Cyberpunk 2077: un mix di generi mai fusi tra loro

La domanda focale su cui si susseguono dubbi quando si parla di Cyberpunk 2077 è la seguente: che genere è il nuovo pargolo dello studio polacco? Sicuramente il quesito proposto non è di facile risoluzione, in quanto il titolo ambientato a Night City ingloba un corposo numero di generi e sottogeneri che non possiedono – ovviamente – una nomenclatura in grado di contenerli tutti. Ma partiamo con ordine: Cyberpunk 2077 si presenta come un First Person Shooter che abbina la frenesia dei conflitti a fuoco alla profondità del level design tipico di un Immersive Sim (ovvero produzioni come Deus Ex e, Dishonored e Prey), il tutto impreziosito da dinamiche GDR decisamente pronunciate e da un’esplorazione libera della città in stile Grand Theft Auto. Insomma, già da questa piccola descrizione è possibile intuire le enormi ambizioni del progetto, il quale – nel caso riuscisse ad amalgamare al meglio tutte le meccaniche appena descritte – risulterebbe il primo prodotto videoludico della tipologia. Ovviamente dalla demo da noi osservata è stato impossibile capire se oggettivamente l’inedito mix sia perfettamente mescolato e sapientemente equilibrato, ma quello che ci siamo trovati di fronte è un titolo potenzialmente groundbreaking, e già questo basta per alzare ulteriormente l’asticella delle attese.

La morte affligge la città.

Shooting e interazione ambientale

La versione di prova giocata dagli sviluppatori, inoltre, ci ha permesso di osservare approfonditamente anche il sistema di shooting e le azioni eseguibili in battaglia, le quali si sono rivelate profonde, maniacalmente stupefacenti e dannatamente accattivanti. Grazie ad una versione di prova apposita, infatti, i developer hanno potuto switchare tra due build di personaggi: la prima proiettata sullo stealth e l’hacking, e la seconda concentrata esclusivamente sul combattimento e la forza bruta. Appare interessante notare come gli approcci cambino così repentinamente in base alle scelte di costruzione del proprio personaggio, segno che l’attenzione posta dal team di sviluppo in ogni singola area è semplicemente fuori di testa. La combinazione più strategica, difatti, proponeva un approccio allo scontro ovviamente più accorto e diligente, dovendo constatare accuratamente l’environment per studiare ogni singola mossa da compiere. Entrato in un cantiere abbandonato pullulante di guardie e nemici, il nostro fidato protagonista – dopo aver freddato un paio di avversari sfruttando la propria mitraglietta silenziata – ha iniziato a guardarsi intorno per valutare il percorso offensivo migliore, e, dopo un’analisi approfondita della location, ha prima hackerato una postazione ginnica per schiacciare mortalmente un avversario, completando successivamente l’opera intercettando un contendente alle spalle per condurlo dinanzi ad un riciclatore dei rifiuti futuristico, avendo così l’opportunità di ucciderlo e di nascondere il corpo.

Questo oculato sfruttamento di ogni singolo orpello presente nelle mappe di gioco apre davvero a potenzialità semplicemente sconfinate, capaci di rendere gli scontri sempre vari e diversificati, dato che poi il nostro fidato eroe poteva equipaggiare anche numerosi strumenti di morte dalle potenzialità devastanti. Impiegando, invece, la build proiettata sulla corporatura e le capacità combattive, il personaggio principale aveva la facoltà di aprire porte altrimenti inaccessibili – sfruttando proprio gli attributi legati alla corporatura esattamente come succedeva in Deus Ex – e di equipaggiare bocche da fuoco terribilmente più pesanti e devastanti, come una torretta portatile, in grado di disintegrare agevolmente un numero sconfinato di nemici. La profonda diversificazione dello stile di gioco e del level design scaturiti da una differente distribuzione delle statistiche, permetterà al fruitore di vivere scontri, conflitti ed esplorazioni del tutto differenti, soddisfacendo in pieno le aspettati dei player. Certo il dubbio che un simile livello qualitativo possa essere mantenuto nel corso dell’intero playthrough rimane, ma il team al lavoro sul progetto è rinomato per lo sviluppo maniacale di ogni singolo aspetto delle proprie produzioni; pertanto possiamo ritenerci tranquilli.

Se avete notato, fino ad ora non abbiamo ancora accennato nulla a ciò che concerne il tessuto narrativo, e questo non a caso: giudicare, esprimere opinioni o lanciarsi in assurde congetture di fronte ad una demo incentrata su una singola quest ci sembra alquanto azzardato e poco professionale; quello che però possiamo sottolineare è, senza ombra di dubbio, l’incredibile qualità del mood e delle atmosfere della produzione: ogni singolo personaggio incontrato, ogni luogo, ogni oggetto trasuda Cyberpunk da ogni poro, fornendo un feedback visivo e di contestualizzazione del mondo di gioco stupefacente. Forse potremo apparire ripetitivi, ma Cyberpunk 2077 non smette mai di colpire, celando un’attenzione al singolo dettaglio degna dei migliori titoli di sempre. Tecnicamente, infine, la produzione si presenta particolarmente curata e dettagliata ma – oggettivamente – non così incredibile da far gridare al miracolo; d’altronde concentrandosi minuziosamente sul design e l’interattività ambientale, è necessario tralasciare qualcosa. Certo, ciò non significa assolutamente che Cyberpunk 2077 possa risultare graficamente poco soddisfacente, al contrario, semplicemente crediamo di aver visto di meglio ultimamente, su tutti Red Dead Redemption 2.

Cyberpunk 2077, insomma, si è confermato per l’ennesima volta uno dei titoli più interessanti, promettenti e di spessore della gamescom 2019, stupendo tanto grazie ad una direzione artistica ispirata e curata nei minimi particolari, quanto per la presenza di un gameplay stratificato, complesso e completamente strutturato sulle scelte strategiche compiute dal fruitore. Potremmo continuare per ore a tessere le lodi del nuovo pargolo di CD Projekt, tanto il valore del progetto è elevato; per ora non dobbiamo far altro che attendere l’uscita di uno dei titoli potenzialmente più game changing degli ultimi anni.