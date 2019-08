Breaking Bad: Bob Odenkirk conferma che le riprese del film sono finite

Breaking Bad è una serie che non ha bisogno di presentazioni: l’opera ideata da Vince Gilligan ha saputo ritagliarsi un ottimo posto tra i prodotti del piccolo schermo più importanti degli ultimi anni. Quindi immaginate, quando è stato annunciato il film sequel, cosa può essere successo, anche considerando i rumors che confermavano la presenza di Bryan Cranston e Aaron Paul di nuovo insieme, nei panni rispettivamente di Walter White e Jesse Pinkman.

Breaking Bad: i dettagli aggiuntivi

L’entusiasmo si è spento però quasi subito: i due interpreti hanno smentito le voci dichiarando di stare partecipando ad un progetto completamente staccato dalla pellicola. Ciononostante è praticamente sicuro che Paul sarà coinvolto, visto che sarà effettivamente il personaggio principale. In tutto questo, Bob Odenkirk ci fornisce un’altra importante informazione. La star, che ricopre il ruolo di Saul Goodman nella serie e in Better Call Saul, ha confermato, in un’intervista con The Hollywood Reporter, che le riprese del tanto atteso lungometraggio sono già terminate e che sono stati molto bravi a nascondere tutto. Forse siamo vicini ad ulteriori dettagli, chissà, e non appena uscirà qualcosa, vi riporteremo tutto.