Uncharted: anche Dan Trachtenberg abbandona il lungometraggio

Uncharted è sicuramente uno dei videogiochi che più ha caratterizzato la Sony nel corso degli anni. Le avventure dell’eroico Nathan Drake, in bilico tra Tomb Raider e Indiana Jones, sono terminate con il quarto capitolo, uscito per PS4 nel 2016. Ma il brand non si è esaurito del tutto, visto che è stato annunciato, da qualche tempo, un film che trae ispirazione dall’opera.

Uncharted: anche un altro regista ci lascia

Purtroppo però, la produzione ha subito di recente un ulteriore rallentamento. Come ripreso da Deadline, il regista che aveva assunto le redini del progetto, Dan Trachtenberg, ha infatti abbandonato il ponte di comando e ciò non fa che bloccare ulteriormente la tabella di marcia. La speranza è quella di trovare un filmaker fisso che sappia effettivamente dare sicurezza a tutta la crew dietro il lungometraggio e noi ci auguriamo che accada il prima possibile.