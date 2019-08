Goliath: ecco il trailer della terza stagione

Goliath è la serie di Amazon Prime Video, in onda dal 2016, che vede come protagonista l’attore Billy Bob Thornton, che interpreta l’avvocato Billy McBride, legale in crisi che vive le sue giornate al bar. L’uomo però torna in pista grazie ad un caso fortuito, che gli consente di fare causa al suo ex-studio.

Goliath: il nuovo filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube della piattaforma, è stato pubblicato il trailer della terza stagione della realizzazione, che uscirà il 4 ottobre di quest’anno. Mentre attendiamo l’arrivo dello show sul device streaming, vi lasciamo al video in questione che trovate in calce al nostro articolo.

