Super Mario Sunshine: Nintendo lo pre-annuncia tramite Twitter?

Super Mario Sunshine sta per tornare? Il celebre titolo per GameCube pubblicato nel lontano 2002 potrebbe tornare a nuova vita con un remake o addirittura, con un nuovo capitolo su Nintendo Switch. Nintendo sembrerebbe infatti aver anticipato tramite un tweet il possibile annuncio del gioco, con un riferimento così esplicito che non lascia altre interpretazioni.

Super Mario Sunshine: annuncio al Tokyo Games Show?

Il tweet pubblicato tramite il profilo Twitter di Nintendo of America mostra il baffuto idraulico in costume intento a gustarsi una fetta di anguria. In un primo momento, l’immagine potrebbe suggerirci un augurio estivo da parte della grande N, ma la parola “sunshine” presente nella frase che accompagna il tweet è un chiaro riferimento al capitolo del franchise in questione. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

