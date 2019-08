Nintendo Direct: quali sono le novità del 2019?

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita sempre costante del mondo degli eSports: soltanto nel 2018 questo settore si è arricchito di nuovi titoli competitivi, nuovi investitori e soprattutto nuovi eventi che hanno attirato via via un numero sempre più grande di appassionati, tanto che è emersa anche la questione sul riconoscimento degli eSports da parte del Comitato Olimpico Internazionale; dibattito che tuttavia è ancora in corso e di cui si sentirà ancora molto parlare.

Nintendo Direct: una strategia per comunicare con il mondo degli eSports

Ovviamente la fascia d’età a cui gli eSports strizzano più l’occhio è quella dei più giovani, i Millennials, ma anche gamers più in là con l’età hanno dimostrato di apprezzare questa nuova categoria di intrattenimento.

La grande popolarità degli eSports infatti è ben visibile non solo nel crescente numero di videogiocatori che ogni anno vi si avvicinano e vi si appassionano, ma anche nell’attenzione che i media e i fans di tutto il mondo vi dedicano: i tornei non mancano, attirano tantissimi appassionati, e qualsiasi sito di scommesse sportive online non si lascia sfuggire l’occasione di offrire quote e mercati di scommessa sugli eSports, alimentando l’enfasi che questo tipo di eventi è capace di suscitare.

Nel corso degli anni si sono susseguiti circa 200 Nintendo Direct distinti.

Tra le compagnie leader nel settore in cima alla lista vi è sicuramente la Nintendo che già da tempo è inserita ormai nel mondo degli eSports, e con successo, grazie a eventi e tornei di livello mondiale dedicati ai suoi titoli più conosciuti. Per questo gli affezionati della casa nipponica sono sempre in trepidazione per le infinite sorprese che puntualmente riserva loro durante i Nintendo Direct, le presentazioni elettroniche che diffondono trailer, novità e informazioni interessanti relativi ai nuovi giochi o agli ultimi prodotti.

La modalità di diffusione dei Direct nelle varie parti del mondo avviene simultaneamente e vengono adottate come lingue principali il giapponese e l’inglese.

Come gli anni passati infatti, il 2019 è una grande annata per i videogiocatori che tuttavia hanno dovuto subire uno dei più grandi shock della Storia del Gaming, quando hanno scoperto il posticipo del lancio del nuovo Animal Crossing: New Horizons, il titolo più recente della fortunata serie che da anni tiene incollati agli schermi di diverse console fan di tutte le età. Per l’ultimo capitolo, destinato per Nintendo Switch, il rilascio è stato posticipato al prossimo anno, a partire dal 20 marzo 2020. Il motivo? Garantire che il gioco possa essere il migliore possibile senza costringere lo staff di sviluppatori a orari di lavoro estremi per consentirne il lancio quest’anno perché, come ha affermato il presidente della Nintendo of America Doug Bowser in occasione della E3 2019, uno dei principi chiave dell’azienda è regalare un sorriso alle persone, e ciò vale anche per i dipendenti, che devono avere il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Una delle più grandi sorprese degli scorsi Nintendo Direct è sicuramente l’annuncio del seguito di Breath of the Wild.

Durante l’E3 è del tutto normale aspettarsi delle sorprese e delle notizie succose, ma quello che i fan non si sarebbero mai aspettati è stato il reveal del seguito di Breath of the Wild, tra i più avvincenti della serie The Legend of Zelda, che ha colpito gli appassionati come uno tsunami, dal momento che sembrava essere ancora qualcosa di molto distante dall’immaginario collettivo. Quanto si dovrà aspettare per rivedere l’Eroe del Vento e la Principessa Zelda sugli schermi, non è dato saperlo, ma già soltanto essere al corrente di un futuro ritorno in quel di Hyrule è già magnifico.

Altra rivelazione dell’E3 2019 è stata l’arrivo del duo Banjo e Kazooie come DLC in Super Smash Bros. Ultimate, previsto per l’autunno di quest’anno. Con questa rivelazione vengono quindi confermati tutti i rumors in circolazione che attendevano con pazienza un ritorno di Banjo e delle informazioni a riguardo proprio in occasione dell’E3.

Particolarmente felici saranno quindi i nostalgici, ripensando alla coppia Banjo e Kazooie in quel platform di successo firmato RARE per il Nintendo 64 nel lontano 1998.

Rimandato al prossimo autunno quindi l’appuntamento con il nuovo atteso DLC, ricordando quando non molto tempo fa, la Nintendo aveva erroneamente “spoilerato”, tra le uscite estive per la console Switch, l’arrivo per luglio degli eroi di Dragon Quest XI tra il roster di Super Smash Bros. Ultimate, notizia in seguito corretta con un’informazione più generica.