The Witcher 3: 25 minuti di gameplay dalla versione Switch

The Witcher 3 torna a mostrarsi in versione Switch. Nintendo ha infatti pubblicato un video di gioco del titolo di CD Projekt RED, giocato esclusivamente in modalità portatile, durante la gamescom 2019.

The Witcher 3: Geralt su Switch è realtà

In arrivo a ottobre come annunciato lunedì scorso, ora Geralt su Nintendo Switch è davvero realtà. Il gioco si dimostra molto fluido anche in modalità portatile e il lavoro svolto da Saber Interactive sulla conversione appare decisamente buono. Il filmato, che trovate in calce alla notizia, è accompagnato dai commenti degli sviluppatori e di Nintendo, che illustrano le azioni su schermo. Vi lasciamo al video: buona visione!