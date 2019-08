OnePlus 7T: diffuso un nuovo leak

All’inizio del mese corrente abbiamo discusso riguardo una foto scattata al non ancora annunciato smartphone OnePlus 7T. Non molte ore fa un nuovo leak diffuso dall’affidabile evleaks mostra l’ipotetico design del dispositivo in questione, il quale risulta decisamente peculiare.

Come è possibile notare si tratta di un concept art ritraente quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere il lato posteriore del device. Ciò che colpisce naturalmente è l’array delle camere posteriori, il quale appare racchiuso all’interno di un enorme bumper dalla forma circolare. Un tale cambiamento a livello estetico potrebbe quindi indicare un miglioramento dal punto di vista fotografico, ma ciò risulterebbe comunque anomalo considerando la tradizione della serie T. Quest’ultima ha sempre rappresentato più una versione internamente più potente della linea base, senza cambiarne troppo l’estetica.

Il leak mostrato potrebbe rappresentare il OnePlus 7T o direttamente il OnePlus 8

A questo punto sarebbe quindi lecito chiedersi se non si tratti addirittura del futuro OnePlus 8, previsto per l’estate 2020. Al momento non è dato sapere la verità in merito al dispositivo in questione, perciò non rimane altro che attendere future notizie da parte della casa di produzione.