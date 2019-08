Marvel’s Avengers: il design dei personaggi non cambierà

Crystal Dynamics e Square Enix hanno confermato l’inevitabile. Il design dei personaggi di Marvel’s Avengers sarà rifinito ma non cambierà in toto, come comunicato da sviluppatore e publisher nelle recenti interviste diramate online da più testate.

Marvel’s Avengers: solo pulizia

Come confermato dagli sviluppatori e da un rappresentate del publisher, il nuovo gioco dei Vendicatori non vedrà un cambiamento radicale nel design di Iron Man e soci, bensì una rifinitura. Luci disposte in maniera migliore, piccoli miglioramenti ed abbellimenti ai costumi e così via. Una “semplice” pulizia dunque, che però non modificherà la struttura dei personaggi visti in azione tra E3 e gamescom dell’ultimo anno.