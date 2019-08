Apple Watch 5 apparso in una foto

Sembra proprio che i rumor riguardanti il futuro Apple Watch 5 stiano iniziando a circolare sempre più insistentemente. In data odierna i colleghi di Techradar hanno riportato un leak diffuso dal noto informatore SlashLeaks. Si tratta di un’immagine ritraente quello che sembrerebbe il device in questione.

All’interno della foto è possibile vedere un dispositivo estremamente simile all’attuale linea 4 della casa di Cupertino, recante diverse informazioni sul suo display. Queste rappresentano un indizio riguardo la possibile identità del congegno, che risulta essere alimentato dal non ancora rilasciato sistema operativo watchOS 6, oltre a possedere l’inedito codice identificativo A2157. Quest’ultimo non solo non è riconducibile a nessun Apple Watch attualmente esistente, ma sarebbe stato registrato all’Eurasian Economic Commission, come riportato da MacRumors.

Apple Watch 5 potrebbe vedere la luce molto presto

Attualmente non è possibile decretare in ogni caso se la foto in questione sai autentica o meno, ma potrebbe rappresentare una base solida per ciò che sarà l’Apple Watch 5. Lo smartwatch americano dovrebbe essere presentato il prossimo 10 settembre insieme alla linea iPhone XI.