DayZ: il gioco non è più bandito in Australia

DayZ può essere riammesso in Australia. Dopo il clamoroso ban dal paese, che ha coinvolto anche le versioni digitali, ora Bohemia Interactive ha deciso di collaborare con le autorità del paese per far riammettere il gioco.

DayZ: cosa succederà ora?

Bohemia Interactive ha deciso di rimuovere dal gioco qualsiasi riferimenti alla mairjuana e di modificare alcuni aspetti del titolo senza però far notare le differenze ai giocatori. In questa maniera, come riportato online, il gioco dovrebbe essere riammesso senza alcun problema in Australia, dando l’ok alla distribuzione fisica e soprattutto a quella digitale.