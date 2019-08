Motorola Razr V4 potrebbe arrivare entro fine anno

Dopo essersi mostrato dettagliatamente in un corposo leak diversi mesi fa, lo smartphone pieghevole Motorola Razr V4 torna ancora una volta a far parlare di se. Secondo un nuovo rumor diffuso dall’ormai noto sito LetsGoDigital, il dispositivo dovrebbe essere rilasciato sul mercato entro la fine dell’anno corrente.

In base a quanto riportato lo smartphone pieghevole dovrebbe essere reso disponibile entro il mese di dicembre 2019, giungendo poco tempo dopo i suoi rivali Galaxy Fold e Mate X. Oltre a ciò il sito tedesco avrebbe svelato anche l’ipotetico prezzo di lancio del prodotto, pari a 1,500 euro. Nonostante il costo sia decisamente elevato, esso risulterebbe comunque inferiore rispetto alla concorrenza. Questo sarebbe dovuto alla componentistica interna del V4, la quale dovrebbe essere molto più debole, come previsto in una precedente discussione, rappresentando il primo device pieghevole di fascia media.

Razr V4 potrebbe arrivare a dicembre 2019 e costare 1500 euro

Al momento il Razr V4 non è stato ancora ufficializzato dalla casa di produzione, ma siamo certi che si tratti solo di una questione di tempo, per cui non occorre altro che attendere i prossimi mesi e sperare per il meglio.